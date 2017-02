Basket, Olimpia ok ma Repesa è una furia: "Abbiamo fatto ca..."

Una vittoria da pazzi, e una classifica che riapre qualche debolissima speranza di qualificazione. Ma Jasmin Repesa al termine di Olimpia-Darussafaka, match vinto da Milano dopo che i turchi erano sopra di 25 punti nel terzo quarto, è una furia: " Abbiamo fatto cagare per 30 minuti . Non è possibile che questi ragazzi giochino sempre solo gli ultimi 10 minuti delle partite. Sono arrabbiato".

Imbufalito, nonostante il successo, Repesa si scaglia contro i suoi giocatori: "Siamo stati una vergogna sul campo: senza difesa, senza concentrazione, senza gioco di squadra. L'esempio deve essere come abbiamo giocato gli ultimi otto minuti e basta".



Repesa non risparmia critiche a nessuno: "I nostri lunghi sono stati molto lenti e poco reattivi per tutta la partita. Abbiamo subito tantissimo il pick'n'roll e l'uscite dei tiratori. Queste vittorie ci vogliono per cambiare indirizzo e avere una continuità ma ripeto, non possiamo giocare 28' come se fossimo a due mesi fa".