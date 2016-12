Basket Nba: sfortuna Rose, nuova operazione

11:22 - La sfortuna non vuole proprio lasciare in pace Derrick Rose. I Chicago Bulls hanno infatti annunciato che la loro stella dovrà sottoportsi a un nuovo intervento chirurgico per riparare il menisco mediale del ginocchio destro già infortunato nel novembre 2013 e che gli fece saltare il resto della stagione (nell'aprile 2011 si ruppe invece il crociato sinistro). I tempi di recupero verranno stabiliti soltanto dopo l'operazione.

Secondo quanto riporta il 'Chicago Tribune' l'infortunio sarebbe meno grave rispetto a quello di due anni fa ma tutto dipenderà dall'operazione.

Nel 2013 Rose decise di riparare e riattaccare la lesione - una procedura che richiede una riablitazione lunga ma migliore a lungo termine, soprattutto per ridurre l'artrite nel post carriera - mentre questa volta potrebbe seguire quanto fece Russell Westbrook (al terzo intervento) ovvero rimuovere la parte danneggiata (ritagliare la cartilagine) e così poter tornare in campo dopo un periodo compreso tra 3 e 6 settimane.

Il dato certo è però che Rose nelle ultime stagioni non quasi mai giocato visto che, dall'inizio del 2012-13, ha saltato 165 delle 221 gare disponibili.

La star dei Chicago Bulls ha ricevuto comunque molti messaggi via Twitter dai colleghi: da LeBron James a Paul George passando per Marco Belinelli, tutti uniti nell'augurargli il meglio per una pronta guarigione.