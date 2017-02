Basket, Nba: piovono triple a Denver, Warriors stesi

Undici gare in un'intensa notte Nba. Spicca la sconfitta dei Golden State Warriors a Denver contro i Nuggets, ancora senza Danilo Gallinari, che realizzano 24 triple: brilla Jokic, autore di una tripla doppia. Crisi nera per gli Hornets che cadono in casa contro i 76ers per il decimo stop in 11 gare: 8 punti per Belinelli. Nelle altre gare colpi esterni di Spurs, Celtics, Hawks, Clippers e Magic nel derby con Miami.