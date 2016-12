Basket, Nba: i Warriors abbattono i Jazz, Gallinari cade a Washington

Nella notte Nba prosegue il cammino dei Golden State Warriors che regolano 106-99 i Jazz con 26 punti di Steph Curry e conquistano la 20esima vittoria a fronte di 3 ko. Seconda sconfitta di fila, invece, per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari che perdono 92-85 sul campo dei Washington Wizards. Per l'azzurro 14 punti. A Chicago, gli Spurs perdono la prima gara in trasferta dopo 13 affermazioni consecutive: i Bulls si impongono 95-91.

I Warriors sbancano la Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City con un primo tempo spaziale chiuso sul +19 (65-46). Al rientro in campo dopo l'intervallo lungo i Jazz provano ad accorciare le distanze con Joe Ingles che mette a referto 21 punti ma la coppia Curry-Durant (26 punti il primo, 21 con 11 rimbalzi il secondo) regala a Golden State la quarta vittoria consecutiva, la 20esima in stagione con il primo posto blindato a Ovest. A rendere ancora più solido il primato di Golden State ci pensano i Bulls che battono gli Spurs, reduci da una striscia vincente di 4 gare. Chicago manda in doppia cifra tutto il quintetto iniziale: spiccano i 20 punti di Dwyane Wade e la tripla doppia soltanto sfiorata da Rajon Rondo (12 punti, 10 rimbalzi e 9 assist). Gli Spurs pagano una prestazione sotto tono di Manu Ginobili (a quota 0) e Jonathon Simmons (2) mentre Kawhi Leonard ne mette 24. A Washington Gallinari sigla 14 punti in 32 minuti ma la sua prova è piuttosto opaca con 3/11 dal campo (1/8 dalla distanza) e 5 palle perse. Decisamente peggiore la prestazione di Wilson Chandler che, sempre in 32 minuti, mette a referto soltanto 5 punti. Dall'altra parte i Wizards approfittano della serata di grazia di Bradley Beal, autore di 26 punti. Un travolgente Marc Gasol, infine, piazza 36 punti nel successo dei suoi Grizzlies (88-86) sui Trail Blazers.