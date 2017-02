Basket, Nba: i Cavs si inchinano a Westbrook, cade Belinelli

I Thunder trionfano 118-109 nella gara più attesa della notte Nba, quella contro i Cavaliers campioni in carica. Ancora una volta protagonista Russell Westbrook che trascina Okc con la 26esima tripla doppia stagionale (29 punti, 12 rimbalzi, 11 asssit). Cleveland va ko nonostante la presenza in campo dei 'Big Three': James, Irving e Love. I 10 punti siglati da Marco Belinelli non bastano agli Hornets, sconfitti 107-95 in casa dai Rockets.