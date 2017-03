Basket, Nba: Golden State ko a Chicago, è una sconfitta epocale

Sconfitta epocale dei Golden State Warriors che, privi dell'infortunato Kevin Durant, perdono 94-87 sul campo dei Chicago Bulls e rimediano il secondo ko consecutivo: non accadeva da 146 partite, ovvero da aprile 2015. Notte amara anche per gli Hornets di Belinelli, battuti 120-103 a Phoenix dai Suns. Il solito Westbrook (45 punti) non basta ai Thunder che si inchinano ai Portland Trail Blazers (114-109 con 33 di Lillard).