Basket Nba: Gallinari show, super James

20:47 - Danilo Gallinari show nella notte Nba. L'azzurro realizza ben 26 punti e porta al successo i Nuggets contro i Bucks, finisce 106-95. Ne segna, invece, 27 LeBron James nel trionfo dei Cavaliers sui Celtics, prime gioie anche per Gigi Datome con la maglia di Boston, 15 minuti in campo e 7 punti a referto per l'ala. Giornata no per il terzo italiano in campo, Andrea Bargnani segna solo 3 punti e i suoi Knicks cedono 124-86 ai Kings.

Gallinari è tornato in grande forma, lo dimostrano i 26 punti realizzati davanti ai propri tifosi dello Pepsi Center di Denver.

L'azzurro porta così al successo i suoi Nuggets contro i Bucks, finisce 106-95. Milwaukee si consola con i 21 punti di Ilyasova.

Chi però non sbaglia mai un colpo è LeBron James, altra prestazione super per lui, i Cavaliers grazie ai suoi 27 punti demoliscono i Celtics (110-79), l'unico a sorridere nelle fila di Boston è Gigi Datome, l'ala questa volta gioca 15 minuti e riesce anche a mettere a referto 7 punti.

Non c'è gioia, invece, per Andrea Bargnani, i Knicks subiscono l'ennesima sconfitta stagionale, schiacciante la differenza con i Kings, Sacramento s'impone 124-86, per il Mago solo 3 punti segnati. Nelle altre partite giocate, gli Hornets battono di misura i Lakers (104-103), gli Hawks s'impongono sui Rockets (104-96).

Successi anche per i Jazz sui Grizzlies (93-82) e per i Bulls sui Wizards (97-92).