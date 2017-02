Basket, Nba: Gallinari e Belinelli a bocca asciutta

Sei gare nella notte Nba che riparte dopo la settimana di pausa per l'All Star Game. Sconfitte per gli azzurri: Gallinari, al rientro dopo il problema all'inguine, segna 15 punti nel ko dei Nuggets a Sacramento mentre Belinelli si ferma a 4 punti nello stop casalingo degli Hornets in overtime coi Pistons. Successi agevoli per Cavs e Warriors, debutto amaro per Cousins coi Pelicans, travolti in casa dai Rockets.