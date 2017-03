Basket, Nba: Boston ferma i Cavs, Nuggets corsari

Undici gare in un'intensa notte Nba. I Denver Nuggets vincono ancora in trasferta: sbancata Milwaukee con 22 punti di Gallinari e la seconda tripla doppia filata di Jokic. Il big match di Boston è dei Celtics che battono i Cavs con 31 punti di Isaiah Thomas. Vittoria in volata degli Spurs contro i Pacers col canestro finale di Kawhi Leonard. Successi esterni per i Knicks a Orlando e per gli Wizards a Toronto.