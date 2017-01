Basket, Nba: Belinelli spento, cadono Thunder e Rockets

Quarta sconfitta consecutiva per gli Hornets di Marco Belinelli, battuti da Philadelphia: per l'azzurro - partito dalla panchina - solo 6 punti con 1/6 dal campo. Tripla doppia numero 19 in stagione per Russell Westbrook, ma stavolta i suoi numeri non bastano agli Oklahoma City Thunder che perdono contro Minnesota. I Grizzlies sgambettano i Rockets, doppia doppia di LeBron James nel successo dei Cavs sul campo dei Sacramento Kings.