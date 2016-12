Basket: Milano saluta Samuels, Sassari prende Haynes

Si muove il mercato della serie A di basket. La Dinamo Sassari neo campione d'Italia annuncia la firma di Marquez Haynes, playmaker americano ma di passaporto georgiano che due anni fa era alla Mens Sana Siena. La nuova Olimpia Milano del presidente Proli e coach Jasmin Repesa annuncia l'arrivo di due giovani come Amato e La Torre ma anche l'addio di Samardo Samuels, che non rientrerebbe nel nuovo progetto tecnico.

A Sassari l'arrivo di Haynes, 28enne nato in Texas ma con passaporto georgiano, fa presagire una rinuncia a David Logan, attratto dalle sirene delle big europee. L'ex Siena, decisivo due anni fa con la maglia dei toscani per lottare con Milano fino alla fine per lo scudetto, è reduce da una stagione in chiaro scuro al Maccabi Tel Aviv dove non ha avuto lo spazio e l'impatto sperato. "Cercavamo un giocatore con queste caratteristiche e siamo molto contenti della firma di Marquez Haynes. Ha grandissime motivazioni ed è molto eccitato all'idea di giocare a Sassari. È un ragazzo che ha voglia di dimostrare di essere un giocatore importante dopo una stagione particolare al Maccabi; la partecipazione per il secondo anno in Eurolega ci ha dato una grossa mano in fase di trattativa", ha detto il gm sardo Federico Pasquini.

All'Olimpia Milano è rivoluzione con l'arrivo di coach Jasmin Repesa. Il punto fermo è Alessandro Gentile, con Bruno Cerella, mentre si cercherà di tenere Niccolò Melli, attratto dalle offerte dei tedeschi del Bamberg. Non resterà Samardo Samuels, che non fa parte del progetto, e nemmeno Joe Ragland e Shawn James, per i quali si lavora alla risoluzione del contratto. In attesa di capire una risposta da Andrea Cinciarini, play di Reggio Emilia e della Nazionale, Milano ha ufficializzato due giovani: Andrea Amato, guardia classe '94 tornato alla base dopo due anni in prestito a Casale Monferrato, e Andrea La Torre, ala mancina del 1997, preso dalla Stella Azzurra Roma e considerato uno dei migliori talenti della pallacanestro italiana.