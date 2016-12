26 marzo 2015 Basket, Metta World Peace è arrivato a Cantù L'ala americana è sbarcata a Malpensa alle 9.47. "Non sono qui per fare il pensionato". Lunedì in campo con Pistoia Tweet google 0 Invia ad un amico

19:33 - La festa di Cantù può cominciare. Metta World Peace è atterrato in mattinata a Malpensa. Dopo le rituali visite mediche, l'ex Lakers è stato presentato come nuovo giocatore dell'Acqua Vitasnella. "Ho 35 anni, ma non sono venuto per fare il pensionato, ho intenzione di giocare sino a 40 anni e questi due mesi mi serviranno per capire se potrò farlo nel campionato italiano". In serata riceverà il saluto dei tifosi biancoblù alla Mapooro Arena.

Cantù, che su Twitter ha lanciato l'hashtag #ICantu riprendendo un tweet degli scorsi giorni dello stesso Artest, ha già pronta per lui la maglia numero 37. World Peace, che in Italia si farà chiamare The Panda's Friend, arriva in Lombardia dopo essere rimasto svincolato per alcuni mesi al termine dell'esperienza cinese ai Sichuan Blue Whales.



"Ciao, thank u for having me" le prime parole della conferenza stampa di Metta World Peace, in cui ha subito chiarito come sia giunto alla scelta del campionato italiano. "L'Europa è sempre stata uno dei miei sogni da ragazzo - ha spiegato -. All'inizio di questa stagione avevo offerte per restare in Nba, ma ho scelto di fare un'esperienza in Cina. Tornato a casa, dopo due mesi con la famiglia, mi sono reso conto che il basket mi mancava".