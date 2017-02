Brutte notizie in casa Olimpia, che perde Zoran Dragic per tutta la stagione. Il giocatore sloveno si è infortunato al ginocchio destro durante la sfida contro Caserta. Impietoso l'esito degli accertamenti: "rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro". Nei prossimi giorni verranno valutate le terapie più indicate, compresa l'operazione. La stagione è però compromessa.