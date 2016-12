"Per me è un piacere assoluto ricevere questa maglia della Nazionale come regalo del presidente Giovanni Petrucci – ha commentato Bryant - Messina è un grandissimo allenatore, io parlo ogni volta che posso con lui, è una persona di grandissima intelligenza e gli ho già detto che sono a sua disposizione per qualunque cosa di cui abbia bisogno. In Italia c'è ancora tanto da fare per il basket ma piano piano lo faremo. Ringrazio tutti per questa bellissima sorpresa”.