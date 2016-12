Basket: Italia, via al raduno per il Preolimpico

Si sono ritrovati a Bologna alle ore 12 i 16 azzurri selezionati dal ct Messina (domenica diventeranno 12 più due riserve) per il raduno in vista del Preolimpico di Torino (4-9 luglio) che assegnerà un pass per Rio 2016. Gli Azzurri, inseriti nel girone B con Croazia e Tunisia, scalderanno i motori al torneo "Imperial basketball City" con Filippine, Canada e Cina.