Basket, Italia: Messina nuovo c.t. azzurro

Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata oggi: Ettore Messina è il nuovo ct della nazionale italiana di basket. L'accordo - come riferito dalla Fip - è valido per il torneo Preolimpico di luglio e per l'eventuale partecipazione degli azzurri all'Olimpiade di Rio del 2016. "Sono onorato e orgoglioso di tornare in azzurro – le parole di Messina –. Mi auguro di poter dare una mano per raggiungere un obiettivo così importante per noi e per i tifosi".