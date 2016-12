7 settembre 2015 Basket, guaio Italia: Datome, Europei finiti Esami negativi per il capitano azzurro: distrazione di primo grado allʼadduttore. "Delusione enorme". In dubbio anche Belinelli. Pianigiani: "Non dobbiamo piangerci addosso"

L'Italia paga a caro prezzo il successo sull'Islanda agli Europei di basket. Gli esami a cui si è sottoposto Gigi Datome, infatti, hanno dato un esito definitivo: distrazione di primo grado all'adduttore l'impietosa diagnosi. La rassegna continentale per il capitano azzurro finisce qua. Altri problemi per Pianigiani in vista del match con la Spagna: Marco Belinelli è in dubbio per un problema muscolare.

IN DUBBIO ANCHE BELINELLIE' durata poche ore la speranza che per Gigi Datome non fosse nulla di grave e che dopo la fase a gironi potesse tornare a disposizione. Invece il capitano azzurro ha finito nel secondo quarto contro l'Islanda il suo Europeo. Il tweet della Federbasket ha gelato i tifosi dell'Italia, che rischiano di non vedere in campo nel match contro la Spagna nemmeno Belinelli che lamenta un problema muscolare.



"DELUSIONE ENORME, CI TENEVO"È un Datome affranto quello che ha comunicato la notizia ai suoi fan su Facebook, dove gode di una popolarità davvero enorme: "Purtroppo il mio Europeo finisce qua. Non nascondo che la delusione è enorme, ci tenevo a fare qualcosa di importante, ma in ballo ci sono ancora obiettivi molto più importanti dell'amarezza di un singolo. Forza suinotti miei! Grazie a tutti per i messaggi di supporto e di affetto. Gigi".