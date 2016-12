Basket: gioca Pistoia, gli studenti possono anticipare l'uscita da scuola

Grande attesa a Pistoia per il match di coppa Italia di basket contro Trento, previsto venerdì 19. Un'attesa tale che la regione Toscana ha deciso di concedere l'opportunità di uscita anticipata da scuola alle 11 per tutti i ragazzi che vorranno seguire il match in tv (alle ore 12). Saranno poi i singoli dirigenti scolastici delle scuole di Pistoia e provincia a decidere per il via libera o meno: ma la febbre sale.