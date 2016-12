Basket, gioca con il turbante: l'arbitro lo caccia

11:05 - Con il turbante non si può giocare a basket. Lo ha deciso l'arbitro di Roosters Presezzo-Sebino basket Villongo, sfida del campionato giovanile bergamasco in programma sabato scorso. Un giovane indiano del Villongo, secondo quanto riferisce stamattina L'Eco di Bergamo, non ha potuto scendere in campo perché indossava il copricapo dei sikh. Il direttore di gara ha fatto presente che il regolamento non lo consente. La squadra si è opposta e per protesta alla fine del primo tempo ha lasciato il campo. Ora la Fip deciderà se dare partita persa al Villongo.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X