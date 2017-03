Basket, Gentile resta senza squadra

Dopo il divorzio con il Panathinaikos, Alessandro Gentile ha deciso di tornare a Milano e restare senza squadra per prepararsi al meglio alla prossima stagione. L'ex capitano dell'Olimpia non aveva molte opzioni visto che non poteva essere ingaggiato da una squadra di Serie A e di Eurolega: ora si allenerà da solo nella palestrina del PalaLido. Ha l'appoggio del coach della Nazionale Messina, ma rischia comunque di perdere gli Europei in programma questa estate.