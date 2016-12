Basket, Gallinari in esclusiva: "Europei? Vogliamo e dobbiamo fare bene"

L'estate di Danilo Gallinari è calda, con il pensiero tra Europei e Nba. "Con l'Italia vogliamo fare bene, dobbiamo fare bene. Abbiamo degli obiettivi chiari e toccherà a noi trovare la chimica giusta per vincere", ha detto in un'intervista esclusiva rilasciata a Gabriele Cattaneo per Premium Sport. Sulla stagione con i Denver Nuggets: "Sarà importante per me e anche per la squadra. La società vuole risollevarsi".