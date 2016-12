Basket: flop Milano in Eurocup

L'Olimpia Milano dice addio all'Eurocup, mentre la favola di Trento continua . Dopo aver vinto la gara di andata di 10 punti, la squadra di Buscaglia si ripete anche al Forum di Assago e vola in semifinale, grazie a una prestazione superlativa che non lascia scampo a Gentile e compagni, battuti in scioltezza 92-79. Top scorer della serata Sutton con 20 punti. L'EA7 paga la disastrosa serata da 3 punti (solo 8/30).

Vittoria stramerita quella di Trento, che è sempre stata avanti nel punteggio e ha avuto il merito di non cullarsi sui 10 punti di vantaggio conquistati nella gara di andata. Il gioco corale e a tratti spettacolare degli ospiti ha fatto passare quasi inosservata l'assenza di Sanders, mentre la squadra di Repesa ha sofferto per il forfait di Cianciarini. La cattiva serata nel tiro da tre e la mancanza di aggressività difensiva sono state pagate a caro prezzo da Gentile e compagni, che incassano la seconda delusione stagionale dopo l'eliminazione dall'Eurolega.



Già alla fine del terzo quarto (69-54 per gli ospiti) la parola fine al match e al discorso qualificazione: nell'ultimo parziale l'EA7 ha provato a vincere la gara, ma Trento non ha mollato di un centimetro. Ora per i ragazzi di Buscaglia c'è la semifinale contro lo Strasburgo, che ha fatto fuori il Novgorod dopo due tempi supplementari (91-91).