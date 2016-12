Basket, finale scudetto: Reggio Emilia riapre i giochi, Milano ko

Reggio Emilia riapre la serie della finale scudetto del campionato di basket di Serie A vincendo 81-72 al PalaBigi contro Milano in gara-3. Per la Grissin Bon grandi protagonisti dell'incontro il lituano Lavrinovic, autore di 20 punti, e Della Valle che chiude la sua prova a quota 17. Nell'Olimpia, avanti ora 2-1, partita da dimenticare per Gentile (2) e Sanders (3). Gara 4 andrà in scena giovedì sera ancora a Reggio Emilia.