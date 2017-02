Basket, Final Eight 2017: Macvan allo scadere, Milano in semifinale

Iniziano col botto le Final Eight di Coppa Italia a Rimini! L'Olimpia Milano soffre tantissimo e batte 77-75 l'Enel Brindisi con un canestro di Macvan sulla sirena convalidato dall'instant replay dopo che il serbo aveva fallito due tiri liberi poco prima per chiudere il discorso. In semifinale l'EA7 sfiderà la Grissin Bon Reggio Emilia che si impone in volata 63-61 contro la Betaland Capo d'orlando grazie a due tiri liberi di Della Valle.