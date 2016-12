Basket, Europei 2015: Serbia maestosa, resa Italia

23:02 - Niente da fare. Nell'ultimo turno del Girone B di Eurobasket una Serbia sontuosa asfalta l'Italia col punteggio di 101-82: privi di Belinelli, risparmiato da Pianigiani in vista degli ottavi, gli azzurri reggono fino all'intervallo lungo e poi crollano sotto i colpi di Teodosic (26 punti e 8 assist) e compagni. Gli azzurri chiudono il gruppo al terzo posto e giocheranno il loro ottavo domenica contro Israele.



SE L'ITALIA PERDE CON LA SERBIA

Protagonista assoluto del match è il play del Cska Mosca Milos Teodosic, decisivo fin dalle prime battute e, sopratutto, nell'allungo degli slavi a cavallo dell'intervallo lungo che stende definitivamente Hackett e soci. Fino a quel momento, infatti, l'Italbasket di Simone Pianigiani tiene con il cuore e con la testa, con Bargnani che in attacco sopperisce all'assenza di Belinelli tenuto precauzionalmente a riposo per un affaticamento muscolare. Già un'impresa restare in partita perché Sasha Djordjevic manda in campo Teodosic, Kuzmic, Bjelica, Markovic, Kalinic e il quintetto serbo indirizza subito la gara sui binari giusti piazzando un parziale di 8-0 interrotto dalla prima tripla di Danilo Gallinari. A quel punto sale in cattedra il Mago, bravo a tenere a galla gli azzurri fino al nuovo allungo firmato da Tedosovic che al termine del primo quarto (25-19) è già in doppia cifra (14 punti). Melli apre il secondo quarto con la tripla del -3, Della Valle ci tiene incollati con un'altra bomba ma Erceg e Bjelica non valgono meno di Teodosic e la Serbia allunga nuovamente fino al +8 di metà partita (48-40).

L'Italia resta attaccata al match fino al 55-48, poi il play emigrato in Russia sale ancora in cattedra sfornando assist a ripetizione e in due minuti da fenomeni i serbi strappano fino al 63-48. E' il break decisivo dell'incontro, Polonara tiene a bada Nedovic e Gentile sale fino 19 punti: davanti, però, c'è troppa Serbia anche quando Teodosic esce tra gli applausi di una Mercedes Benz Arena in estasi per i numeri del fenomeno slavo e il margine cresce poco a poco fino al 101-82 finale.

Adesso la sfida con Israele, seconda nel Girone A dopo aver perso nettamente contro la Francia. Appuntamento a domenica per inseguire i quarti. Avanti col brivido anche la Spagna che ha battuto di un solo punto la Germania, vittoria all'overtime per la Turchia contro un'incredibile Islanda.



IL QUADRO DEGLI OTTAVI

Francia-Turchia

Lettonia -Slovenia

Spagna- Polonia

Grecia-Belgio

Serbia- Finlandia

Croazia-Repubblica Ceca

Israele- Italia

Lituania-Georgia