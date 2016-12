Basket, Europei 2015: l’Italia piange, Lituania in semifinale

Il grande mistero che ha animato la vigilia viene risolto alla lettura del quintetto iniziale dell'Italia: Bargnani c'è e gioca subito. Al Pierre Mauroy di Lille parte decisamente meglio la Lituania che scappa subito sul 20-13: due magie firmate Belinelli-Aradori e una tripla dall'angolo di Cinciarini, però, valgono l'aggancio azzurro. Il primo quarto si chiude con i nostri avversari avanti ma di un solo punto (21-20). La squadra di Pianigiani, molto efficace in attacco un po' meno in fase difensiva, si scuote nella seconda frazione: Bargnani si fa sentire con una schiacciata da urlo ma la Lituania continua a giocare una pallacanestro sontuosa e tiene il muso avanti anche a metà gara (37-36). Brutto l'avvio di terzo periodo degli azzurri che scivolano presto a -8: ma l'Italia c'è. Quattro punti di fila di Gentile (i primi due con una schiacciata monumentale), un'ottima difesa e una triplona di Bargnani riaprono tutto, poi Gallinari alza la cresta e ci regala il sorpasso (55-52). Il periodo si chiude con i lituani avanti 60-59. Bargnani, con un canestro pazzesco, firma il 74-74 a tre minuti dalla sirena.



Si inizia a giocare sui nervi. E' del Gallo il canestro della nuova parità (79-79) a 32” dalla fine. I lituani sprecano il possesso ma Gentile, dopo un mostruoso rimbalzo difensivo, non sfrutta nel migliore dei modi l'ultimo pallone. Si va all'overtime e l'Italia purtroppo crolla. I lituani continuano a macinare gioco e canestri, la partita finisce 95-85 e il sogno azzurro di tornare tra le prime quattro d'Europa dopo 12 anni finisce qui. La Lituania, che per noi continua a restare un tabù (non la battiamo dai Giochi di Atene 2004), vola in semifinale dove affronterà la Serbia che, nel frattempo, si era sbarazzata non senza soffrire della Repubblica Ceca col punteggio di 89-75 (per Erceg 20 punti, 3 rimbalzi e 2 assist). Ai cechi, autori di una prova gagliarda, non è bastato un super Vesely (23 punti e 10 rimbalzi per lui). E sarà proprio la Repubblica Ceca il prossimo avversario dell'Italia domani alle 18.30 nella sfida che apre il programma delle sfide per il 5°-8° posto: una vittoria garantirebbe alla squadra di Pianigiani la qualificazione al torneo preolimpico del prossimo anno.