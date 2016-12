Basket, Europei 2015: l'Italia batte la Rep.Ceca, va al pre-olimpico

RIVIVI LA CRONACA DEL MATCH Ci mettono un tempo, gli azzurri, per scrollarsi di dosso l'amarezza per la cocente delusione dei quarti. L'inizio contro i temibili cechi è punto a punto. Vesely domina in lungo e in largo. Gli azzurri rispondono colpo su colpo ma la partita si trascina lenta fino alla sirena del primo quarto, quando il solito Gallinari confeziona il canestro del 21 pari. Pianigiani trova risposte positive anche da parte di Cusin, preziosissimo in area, e di Cinciarini. Nel secondo quarto è Satoransky, stella del Barcellona, a provare a fare la differenza. Gentile attraversa uno dei suoi momenti di grazia e va a schiacciare. Si va avanti punto a punto, poi cinque punti di Aradori marcano la mini fuga azzurra. Sulla sirena dell'intervallo è il solito grande Gallinari a confezionare un canestro da campione per il 42-37 azzurro. Sono Gallinari e Bargnani, nella ripresa, a stendere i cechi. Bargnani chiuderà il match con 21 punti, il Gallo con 15 e otto rimbalzi . In un amen gli azzurri volano: prima a +11 con cinque punti del Gallo, poi a +17 con un monumentale Bargnani. Vesely è l'unico ad opporsi, ma la tripla di Belinelli in chiusura di terzo quarto sigla il +20. Nell'ultimo quarto gli azzurri rallentano: nei primi 5', dopo aver toccato il +22, realizzano solo 2 punti. La Repubblica Ceca prova a riaffacciarsi, arrivando a meno 13. L'Italia però trova energia grazie a Cusin e Gentile, preziosissimo anche in difesa dopo un passaggio a vuoto. Bargnani è glaciale, Gallinari si diverte. Alla fine è 85-70 . Si chiude così l'Europeo azzurro: con questo successo l'Italia si qualifica al torneo pre-olimpico, al pari della Grecia che ha sconfitto 97-90 la Lettonia . La Repubblica Ceca sfiderà dunque la Lettonia per l'ultimo posto utile per volare al torneo di qualificazione per Rio 2016.

È finita: Italia-Repubblica Ceca 85-70. Gli azzurri si qualificano per il pre-olimpico



La CZE segna l'ultimo canestro della partita, finisce 85-70 per l'Italia



Melli porta l'ITA a +17. Entrano Polonara e Della Valle, fuori Bargnani e Gallinari



Gallinari non si ferma, prende il fallo e fa 2 su 2 dalla lunetta: +15 ITA



Infortunio per Cinciarini, che lascia il terreno di gioco dolorante. Problema agli addominali



CZE a meno 13, mancano 2'45"



Cinciarini, +16, poi Stoppatona di GENTILE!



Due liberi di Vesely, a 4' dal termine CZE sotto di 15



Il Mago! Piedi per terra, Bargnani porta l'Italia sul +17: 21esimo punto per lui



Tiri liberi per Gentile: 2 su 2, l'Italia torna a +15



Mancano 5'20" alla fine del match, l'Italia ha segnato solo 2 punti in questo quarto



Stoppatona di Cusin, ma Gentile perde un'altra palla: fallo di sfondamento in attacco



Non serve il time-out chiamato da Pianigiani: palla persa Italia



TRIPLA di Hruban! L'Italia si è spenta all'improvviso. +13 Italia (76-63)



Vesely segna il suo 24esimo punto (con 10 rimbalzi), ITA a + 16 ma ha rallentato



Hruban porta la CZE a meno 18, poi Aradori commette il suo terzo fallo



Primi due punti per Benda: 76-56



Belinelli scatenato, inizia l'ultimo quarto con un grande canestro: +22



Si chiude il terzo quarto, ITALIA avanti di 20: 74-54



LA TRIPLA DI BELINELLI!!!!! Italia a +20!



1 su due di Vesely, CZE a meno 17, ultimo possesso azzurro



Tripla di Belinelli! Massimo vantaggio Italia +18. Siamo negli ultimi secondi del terzo quarto.



Aradori da 2: +15.



Prova ad accorciare la CZE con due canestri di fila: - 13



Due liberi su due per Bargnani che riporta l'Italia a +17: 66-49



VE-SE-LY, fino in fondo, 64-49 per l'Italia, mancano 2'30" alla fine del terzo quarto



Più di 3' al termine, funziona meraviglia l'Italia con Melli che segna da 2: +17



Welsch non trova il gioco da tre punti, CZE a -15



Tripla di Bargnani! 17esimo punto e terza tripla su tre! +17!!!



Due liberi per la CZE che si riporta a -11, ma Bargnani sigla subito il 59-45: +14!!!



Gentile mette due liberi, +13. Scappano gli azzurri



Mancano 5'43" alla fine del terzo quarto, ITA avanti di 11



Prova la fuga l'Italia! Cinque punti consecutivi di Gallinari 54-43, + 11!



Satoransky 49-43 ITA



Ancora il Mago! Da 3! Massimo vantaggio Italia, +8 (49-41)



Pumprla riporta la CZE a meno 3, poi Bargnani fa la magia, ancora +5 ITA



Gentile mette due liberi: 44-39 ITA



Primo canestro per la CZE, 39-42



Inizia il terzo quarto



Si va all'intervallo: ITALIA avanti 42-37



SUPER, SUPER Danilo Gallinari: nell'uno contro uno, sulla sirena, appoggia il canestro del +5



VOLA Belinelli! Schiacciata di Marco, che poi atterra male e rimane a terra. 40-37 ITA



Tecnico ad Ale Gentile: la CZE si riporta sotto anche con una tripla: 38-37 ITA



Ancora Satornasky: 36-33, poi Gallinari la appoggia al tabellone: 38-33 ITA



Due su due di Aradori ai liberi: 36-31 ITA, mancano 2'40" all'intervallo



Schilb trova il pari, poi la bomba di Pietro Aradori: 34-31 ITA



Bravissimo Gentile: canestro difficilissimo per il 31-29 ITA. Siamo al 5' del secondo quarto



Hackett! 29-29. Poi fallo di Melli, l'Italia ne ha commessi 2 in questo quarto



Fischiato un tecnico contro la panchina azzurra! Un libero per la Rep. Ceca: 29-27



Bargnani! Con grinta, 28-27



Tripla di Satoransky: 28-25 CZE



Gentile!! Con la schiacciata, da campione: 25-25



CUSIN! La schiacciata del 23-21. Poi sempre Vesely, 23 pari



Inizia il secondo quarto. Strepitoso Cusin in difesa, nega due volte il canestro alla Repubblica Ceca



GALLINARI! Praticamente sulla sirena: arresto e tiro: 21-21, il primo quarto finisce in parità



Allunga la CZE: 21-17, ma Cinciarini si guadagna un fallo e fa 2 su due: 21-19



Di nuovo CZE avanti, Vesely scatenato: prima un layup e poi una schiacciata 19-17 CZE



Sorpasso Italia: prima la schiacciata di Cusin, poi Gentile: 17-15 ITA



La tripla di Schilb: CZE avanti 15-12



Vesely: 1 su 2 dalla lunetta: 12-12. Poi gli azzurri perdono palla



Il mago! C'è e si sente: 12-11 Italia



Schilb, gran canestro: CZE-ITA 11-9



Ciciarini Da due: ITA avanti 10-9



Perso Vesely che schiaccia: 9-8 CZE



Si parte col 2-2, Gentile risponde a Benda.