Basket, Europei 2015: Italia agli ottavi, battuta la Germania

08:55 - L'Italia conquista gli ottavi di finale agli Europei di basket. A Berlino la squadra di Pianigiani s'impone 89-82 contro la Germania al termine di una partita dominata dai tedeschi. Sugli scudi Gallinari che chiude a quota 25 punti, segnando nei momenti chiave della partita. Fondamentali anche le bombe da 3 di Belinelli. Contro la Serbia, gli Azzurri si giocano il primo posto del girone. Ai tedeschi non bastano i 29 di Schroeder e i 14 di Nowitzki.

Tutte le critiche sono alle spalle. L'Italia è agli ottavi di finale agli Europei di basket. A Berlino gli uomini di Pianigiani non si fanno intimorire dai padroni di casa, nonostante una partita di sofferenza. Parte forte la Germania che in attacco mette in difficoltà la difesa azzurra, Schroeder è imprendibile e Nowitzki nella prima parte di gara fa la differenza. Il secondo quarto, però si chiude in parità, 42-42 e questo regala motivazioni agli azzurri, ma non sufficienti per imporsi. Ancora tanta sofferenza nel terzo quarto, l'Italia si affida alle giocate dei singoli: Gallinari, Gentile e Bargnani ma la Germania gioca più di squadra e chiude la terza frazione sul +5. L'ultimo quarto è una sfida punto a punto, ma nel finale Gallinari mette il canestro da 2 che vale gli overtime (76-76). Nei supplementari la squadra di Pianigiani non sbaglia più niente e i tiri da 3 di Belinelli (che chiude a 17) e Gallinari, tagliano le gambe alla Germania. Finisce 89-82, gli azzurri domani contro la Serbia si giocano il primato nel gruppo B.