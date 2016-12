Basket, Europei 2015: Grecia ko, la semifinale è Francia-Spagna

Sarà Francia-Spagna la prima semifinale degli Europei di basket in corso a Lille. Le Furie Rosse soffrono ma riescono a spuntarla 73-71 sulla Grecia e giovedì sera sfideranno così i padroni di casa, vittoriosi 84-70 contro la Lettonia. Gli ellenici restano sempre in partita e si arrendono nel finale al solito Pau Gasol (27), mentre i trasalpini restano in apnea per venti minuti ma poi vengono fuori trascinati da capitan Parker (18).

Per la nona volta consecutiva la Spagna è tra le prime 4 squadre d'Europa. Non è stata una passeggiata però per la squadra di Scariolo, alle prese con una Grecia capace di restare davanti per lunghi tratti del match e rimanere aggrappata alle Furie Rosse fino alla sirena finale, dando vita ad un arrivo al fotofinish. Rudi Fernandez è in campo per onor di firma ma la zona per contenere Spanoulis funziona: a fine primo tempo è +7 Spagna (39-32). Nella ripresa la Grecia aumenta i giri e con un parziale di 14-3 passa a condurre (42-46). A quel punto Gasol si mette sulle spalle squadra e, aiutato da un gran Mirotic (18), ribalta il punteggio. Gli ellenici non ci stanno e a 15" dalla fine tornano a -2 (70-68), Sergio Rodriguez è glaciale dalla lunetta, Sloukas mette la bomba ma è tardi e l'1/2 di Gasol chiude il match.

Completamente diversa la gara della Francia, che impiega un tempo per carburare e tiene col fiato sospeso i propri tifosi per oltre 20 minuti gli oltre 22mila del Pierre Mauroy di Lille. La Lettonia infatte parte fortissimo trascinata da Janicenoks (18) e dopo 9 minuti vola sul +8 (17-25): la Francia però col passare dei minuti ritrova fiducia e con i canestri del solito Parker mette la freccia prima dell'intervallo lungo (40-38). Le percentuali non sono alte, ma quelle dei ragazzi di Bagatskis crollano nel terzo quarto, chiuso con soli 7 punti: ai transalpini ne bastano 16 per scappare sul +11 (56-45). La Lettonia non ha la forza di rispondere e la Francia le dà il colpo di grazia nella prima metà dell'ultimo periodo: a 4' dalla fine è 74-56 e la bandiere francesi possono sventolare tranquille