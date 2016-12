Basket, Eurolega: Milano respira, battuto il Turow

23:15 - Milano respira. L'Olimpia batte 90-71 il Turow nella quinta giornata della fase a gironi dell'Eurolega e resta agganciata al treno per la Top 16. Ragland (20 punti) e Gentile (19) si caricano sulle spalle l'EA7, reduce da tre ko di fila contro Avellino, Panathinaikos e Reggio Emilia, e guidano la squadra alla seconda vittoria nel torneo dopo quella contro il Bayern. Tra sette giorni al Forum i ragazzi di Banchi affronteranno il Fenerbahce.

Il +19 finale non deve ingannare. In una gara dall'andamento schizofrenico Milano allunga più volte ma non riesce mai a scrollarsi di dosso gli avversari, che alzano bandiera bianca solo negli ultimi minuti del match. Nel primo quarto i riflettori sono tutti per Ragland, che con tre triple di fila spiana la strada al buon avvio di Milano. Dopo 10' l'EA7 conduce 26-16. I polacchi però riescono a ricucire e a mettere la testa avanti grazie al parziale di 17-5 in avvio di secondo quarto (31-33). Si va avanti punto a punto fino alla sirena: all'intervallo lungo Milano è avanti solo di 2 (40-38).

Nel terzo l'EA7 parte a razzo, vola sul +13 (57-44) con un super Ragland e sembra avere in pugno la gara. Milano però smette di giocare e i polacchi, trascinati da Taylor (15 punti) e Jaramaz (14), gelano il Forum con un contro parziale di 15-1 che gli consente di tornare avanti all'inizio dell'ultimo parziale (58-59).

L'EA7 ha il merito di non perdere la testa, Gentile prende il testimone da Ragland e infila i canestri che tirano fuori la squadra dalle sabbie mobili. Milano riprende saldamente in mano la partita e dilaga con un parziale di 32-14 nell'ultimo periodo. Moss realizza 7 dei suoi 12 punti nei 90 secondi finali e sigilla il successo dell'Olimpia.

IL TABELLINO

EA7 Milano batte PGE Turow 90-71 (26-16, 40-38, 58-57)

EA7 Milano: Ragland 20, Brooks 10, Gentile 19, Gigli ne, Cerella, Melli 9, Meacham ne, Kleiza 1, James, Hackett 4, Samuels 15, Moss 12. All.: Banchi.

PGE Turow: Collins 10, Kulig 12, Karolak, Jaramaz 14, Gospodarek, Dylewicz, Moldoveanu 8, Nikolic, Taylor 15, Wright 12, Zigeranovic. All.: Rajkovic. Arbitri: Dozai, Cortes, Hordow.

Note - Tiri liberi: EA7 18/22, Turow 21/25. Tiri da 3 punti: EA7 12/32, Turow 2/17. Rimbalzi: EA7 38, Turow 37. Usciti per 5 falli: nessuno. Falli tecnici: nessuno. Falli antisportivi: Moldoveanu a 25' 23''.

Spettatori: 7998