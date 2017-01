Basket, Eurolega: Cska di un altro pianeta, Milano strapazzata

Nessuna prova d'orgoglio per l'Olimpia Milano che viene travolta 101-64 dal Cska Mosca e subisce così la decima sconfitta consecutiva in Eurolega. Prestazione disastrosa per i ragazzi di Repesa che, in Russia, scendono in campo con un atteggiamento remissivo lasciando troppo spazio alle offensive dei campioni in carica allenati da Dimitris Itoudis. Tra le fila dell'EA7 l'unico a salvarsi è Milan Macvan che chiude la sua prova con 19 punti.