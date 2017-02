Basket, ecco il nuovo logo dell'Italia

Sulle divise da gara di tutte le Nazionali azzurre comparirà, come da regolamento, soltanto la scritta "Italia" mentre la dicitura completa del logo "Italia Basketball" sarà visibile su tutto il resto dell'abbigliamento ufficiale. E' stata inoltre studiata una variante dedicata al 3x3.



Saranno le ragazze della Nazionale femminile a indossarlo per la prima volta in occasione del ritiro a Montegrotto Terme del 27 febbraio. Il logo "Italia Basketball" accompagnerà tutte le Squadre Nazionali per i prossimi 4 anni.