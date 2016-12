Basket, Datome in esclusiva:"Non ho paura di tornare a Istanbul"

Cosa ha provato nel vedere le immagini del colpo di stato di Istanbul in tv?

"Una sensazione di sconforto. Non è mai bello vedere certe scene in tv, morti o operazioni militari che siano, a prescindere se si tratta del paese in cui vivi o meno".



E ora ha paura di tornare a Istanbul?

"No, non ho paura di tornare. Sarò lì tra più di un mese. La situazione si sta già normalizzando, tutto mi pare stia rientrando".



Ha sentito qualche suo compagno o la società?

"Le persone che lavorano al Fener, compagni e chi lavora in società, stanno tutti bene per fortuna. Ora è importante tornare in fretta alla normalità".



Con il Fenerbahce ha ancora un anno di contratto: il suo futuro ora può cambiare?

"Questo episodio non cambierà la mia scelta, giocherò al Fener come da contratto. Tutto il nucleo storico resterà per provare a bissare una grande stagione".



La delusione per la mancata qualificazione all'Olimpiade è ancora tanta: un messaggio per Tamberi?

"La delusione è grandissima e brucia ancora. A Tamberi dico: so cosa stai provando e spero riuscirai a trarre da questo momento così duro la forza per andare ancora oltre i tuoi limiti. Peccato davvero perché se l'era meritata con i suoi grandi risultati e stare fuori per infortunio brucia ancora di più che uscire sul campo".