Basket, Bargnani si allena a Roma

La Federazione italiana pallacanestro ha comunicato in una nota di "aver preso atto della decisione di Andrea Bargnani di concludere anzitempo la stagione agonistica con i Brooklyn Nets ", e che "intende supportare al meglio Andrea nel percorso di preparazione in vista degli impegni estivi della Nazionale". Il cestista azzurro svolgerà delle sedute di allenamento con i preparatori della Nazionale presso strutture messe a disposizione dalla Fip.

Ottimista per il suo recupero anche il ct Ettore Messina. "Siamo sicuri che questo periodo di allenamento con Cuzzolin e con un tecnico di assoluto valore come Calvani possa aiutare Andrea a farsi trovare pronto per l'inizio del raduno. Le amichevoli che giocheremo questa estate porteranno Bargnani al top della forma al Pre Olimpico di Torino, appuntamento chiave della nostra estate", ha commentato.