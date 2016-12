Europei basket: Francia campione per la prima volta

foto LaPresse 00:19 - Allez les Bleus! Alla seconda finale consecutiva dopo quella persa nel 2011 contro la Spagna, la Francia conquista per la prima volta nella sua storia il titolo di campione d'Europa. La nazionale di Vincent Collet, reduce dalla semifinale vinta proprio contro le Furie Rosse dopo un supplementare, supera nell'atto conclusivo della Stozice Arena di Lubiana la Lituania per 80-66. Un successo strameritato per i transalpini e il suo leader Tony Parker. Alla seconda finale consecutiva dopo quella persa nel 2011 contro la, laconquista per la prima volta nella sua storia il. La nazionale di Vincent Collet, reduce dalla semifinale vinta proprio contro le Furie Rosse dopo un supplementare, supera nell'atto conclusivo della Stozice Arena di Lubiana la. Un successo strameritato per i transalpini e il suo leader Tony Parker.

La partita dura un quarto, il primo, con la Lituania avanti 22-19. Poi nel secondo periodo, sul 31-31, la Francia produce un break di 21-3 firmato da Batum, Parker e Diot che la porta sul 52-34 e di fatto stende le resistenze dei baltici. All'intervallo la Francia conduce 50-34, che diventa 64-52, massimo vantaggio sul +22, dopo due canestri consecutivi di Boris Diaw, anche lui membro degli Spurs come Parker e De Colo. Al 30' la squadra di Collet guida 68-50 e nel quarto periodo i transalpini possono amministrare con calma e condurre in porto il loro primo successo agli Europei. Sugli scudi Nicolas Batum, 17 punti, Diaw, 15, e Parker, 12. Solo due uomini in doppia per la Lituania: Kleiza con 20 punti e Kalnietis con 19.