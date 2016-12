Basket, Italia bocciata sul campo: ma ora si pensa solo alla wild card

foto LaPresse Correlati Italia k.o. con la Serbia, addio Mondiali 12:02 - Il basket è sport che va di corsa, chi si ferma è perduto, soprattutto se fa fatica a recuperare e se non è pronto per scalare muri dimenticando possibilmente tutto quello fatto in precedenza, e per di più giocando praticamente tutti i giorni. Il riferimento a fatti o persone non è puramente casuale, è all'Italia di Pianigiani, unica squadra imbattuta al termine del primo girone dell’Europeo, che ha poi perso il filo del gioco, della continuità, del gruppo, al punto da arrivare ottava e ultima della fase finale, battuta anche dalla Serbia, una squadra apparsa allo sbando contro la Spagna ed anche la Slovenia eppure diventata, come la modesta Ucraina di 24 ore prima, troppo grande per un'Italia mai in partita, ormai senza forza, idee e con pochissimi punti di riferimento: forse il solo Datome, malgrado i problemi fisici, non certo Belinelli, un fantasma dopo una prima fase di gran livello ma giocata, è bene ricordarlo, con un pallone apparentemente più leggero, con meno pressione ed aspettative addosso, e con avversari non ancora strutturati bene per fermare il gioco perimetrale italiano, fin lì sciolto ed incisivo. - Il basket è sport che va di corsa, chi si ferma è perduto, soprattutto se fa fatica a recuperare e se non è pronto per scalare muri dimenticando possibilmente tutto quello fatto in precedenza, e per di più giocando praticamente tutti i giorni. Il riferimento a fatti o persone non è puramente casuale, è all'Italia di, unica squadra imbattuta al termine del primo girone dell’Europeo, che ha poi perso il filo del gioco, della continuità, del gruppo, al punto da arrivare ottava e ultima della fase finale, battuta anche dallauna squadra apparsa allo sbando contro la Spagna ed anche la Slovenia eppure diventata, come la modesta Ucraina di 24 ore prima, troppo grande per un'Italia mai in partita, ormai senza forza, idee e con pochissimi punti di riferimento: forse il solomalgrado i problemi fisici, non certo, un fantasma dopo una prima fase di gran livello ma giocata, è bene ricordarlo, con un pallone apparentemente più leggero, con meno pressione ed aspettative addosso, e con avversari non ancora strutturati bene per fermare il gioco perimetrale italiano, fin lì sciolto ed incisivo.

E allora, sconfitta dopo sconfitta, un Europeo iniziato in gloria si è andato affollando di incubi antichi: l'infernale vigilia, turbata dai forfait a catena, la maledizione delle nazionali di scuola slava contro cui perdiamo praticamente sempre, l'inferiorità fisica, in termini di chili e soprattutto di centimetri, che ha pagato un prezzo duro sempre, anche e soprattutto contro i serbi (ma è una regola che noi colpevolmente abbiamo fatto certificare, al punto da farne un assioma, perché invece non sempre nel basket, per fortuna, vince quello più alto e più grosso), e la nuova mancata qualificazione al Mondiale. Anche se con le mille attenuanti del caso, un esame di coscienza tecnico andrebbe comunque fatto, non è solo una questione di cuore (in base alla quale il presidente federale Petrucci assolve a pieni voti gli azzurri): per esempio, per limitarci ad un caso, perché Diener, una volta assorbito l’infortunio, ha inciso così poco quando invece avrebbe dovuto essere il valore aggiunto? Invece le attenzioni del dopo si stanno concentrando tutte sulla wild card che il presidente federale Petrucci ha già annunciato di voler chiedere quasi a risarcimento per una mancata qualificazione dopo aver giocato, bene e con risultati positivi, fino ad un certo punto del torneo. La parola, quindi, dopo la bocciatura dal campo passa, purtroppo, alla diplomazia ed alla politica.

EDOARDO GRASSI