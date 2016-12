Basket, Europeo: Serbia-Spagna 60-90, Slovenia-Francia 62-72

SPAGNA-SERBIA

La Spagna parte fortissimo infilando praticamente ogni tiro e operando una pressione difensiva che manda fuori giri la Serbia: a fine primo quarto è 21-5, alla fine i punti di differenza saranno 30. Nel secondo quarto la musica non cambia e la Spagna va all'intervallo lungo in testa 48-23. Nella ripresa i ragazzi di Orenga non mollano la presa, non si rilassano, e trascinati dal duo di guardie del Real Madrid Sergio Rodriguez e Rudy Fernandez, 22 e 19 punti rispettivamente, toccano anche il massimo vantaggio sul +40 (71-31) prima della fine del terzo periodo. Nel quarto quarto spazio alle seconde linee che fissano il punteggio sul 90-60. La vittoria della Spagna significa che i posti per il Mondiale diventano sette: la Serbia cercherà un pass nel tabellone per i posti dal quinto all'ottavo.

SLOVENIA-FRANCIA

La Francia batte la Slovenia 72-62 e raggiunge la Spagna in semifinale. Come i campioni in carica, dimostra di giocare al meglio quando conta davvero: Tony Parker realizza 27 punti,12 dei quali nel terzo quarto, che risulta quello decisivo perchè la Frtancia piazza un parziale di 10-0 (36-26) appena dopo l’intervallo e si mette al sicuro dalla rimonta slovena guidata da Goran Dragic, autore di 18 punti. Ci sono 10 mila persone a tifare per la Slovenia, ma l’effetto è controproducente per i padroni di casa: 0/7 da tre nel primo quarto che diventa 1/14 all’intervallo (chiudono con 6/25). I francesi invece faticano sotto canestro, penalizzati dalla stazza degli avversari e partono con un 2/14 da due punti- La gara prosegue a punteggio bassissimo fino al break di inizio ripresa, poi la Francia controlla il rientro sloveno (al massimo fino a -3 al 31’) e riallunga con un decisivo gioco da tre punti di Batum. Domani Serbia e Slovenia si affronteranno negli spareggi 5°-8° posto: chi vince si qualifica al Mondiale