Basket, Europei: Italia-Lituania come ad Atene 2004

- Giovedì alle ore 21 alla Stozice Arena di Lubiana l'di Simone Pianigiani affronterà lanei quarti di finale degli Europei 2013, un match che mette in palio un posto in semifinale ma soprattutto il pass per idi Spagna del prossimo anno. Sarà una sfida che a molti farà tornare in mente la semifinale dellequando gli azzurri del ct Recalcati, con in campo Basile e Pozzecco, sconfissero lo squadrone con Jasikevicius e Siskauskas campione d'Europa in carica e volarono in finale, poi persa con l'Argentina di Ginobili.