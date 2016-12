Lutto nel basket: è morto Matteo Bertolazzi

foto LaPresse 18:32 - Il basket è in lutto: Matteo Bertolazzi, playmaker parmense, si è spento a 34 anni, sconfitto dalla leucemia. Cresciuto nelle giovanili della Virtus, vantava 2 presenze in Serie A con la formazione bolognese nella stagione 96-97. Aveva giocato anche a Forlì, Pistoia, Casalpusterlengo e Vigevano, totalizzando 92 gettoni in Legadue. Il 27 settembre di un anno fa, alla Fulgor Omegna, aveva annunciato l'intenzione di ritirarsi per motivi di salute. - Il basket è in lutto:, playmaker parmense, si è spento asconfitto dalla. Cresciuto nelle giovanili della, vantava 2con la formazione bolognese nella stagione 96-97. Aveva giocato anche a Forlì, Pistoia, Casalpusterlengo e Vigevano, totalizzando 92 gettoni in Legadue. Il 27 settembre di un anno fa, alla Fulgor Omegna, aveva annunciato

ITALBASKET COL LUTTO AL BRACCIO CON LA SPAGNA La Nazionale italiana scenderà in campo, questo pomeriggio contro la Spagna con la maglia listata a lutto per onorare la memoria di Paolo Zantelli, campione di Formula2 di motonautica, tragicamente morto durante una gara di offshore disputatasi ieri a Milano, e di Matteo Bertolazzi. Matteo, precocemente scomparso questa notte a Parma all’età di 35 anni, lottava da tempo contro un male incurabile. Nella sua carriera cestistica ha giocato con Virtus Bologna (con cui debuttò in Serie A nella stagione 1996/97), Forlì, Pistoia, Vigevano, Casalpusterlengo e Omegna. Matteo ha vestito anche la maglia Azzurra delle Nazionali giovanili (29 partite e 143 punti), giocando l’Europeo Cadetto Under 16 nel 1995.