Basket, Europei: Italia k.o. con la Croazia (76-68), ma lo stesso ai quarti

La seconda sconfitta di questi Europei lascia, come la prima, un pizzico di amaro in bocca. L'Italia soffre la fisicità delle squadre avversarie, ma in un modo o nell'altro riesce rimettersi in gioco e a sfiorare la zampata. Dopo il match con la Slovenia, la storia si ripete. E scorre più o meno sugli stessi binari. Inizio super per gli azzurri, che nel primo quarto costringono la Croazia a un orribile 25% dal campo, con soluzioni spesso forzate e fuori equilibrio. Nella metà campo offensiva le cose non vanno benissimo, ma Datome le maschera alla perfezione e una tripla di Gigi ci manda avanti 17-8 al primo intervallo. Nel secondo parziale si vede anche il miglior Diener: il play di Sassari segna e mette in ritmo in compagni e sigla il massimo vantaggio sul 24-11 al 13'. A quel punto qualcosa s'inceppa, Travis sprofonda in panchina con 3 falli e l'attacco riperde consistenza. Aumentano i contatti e la Croazia guadagna in atletismo, rimontando fino al -4 in un paio di circostanze e chiudendo sotto 31-36 al 20' nonostante un Tomic limitato dai falli.

L'Italia - praticamente - fa a meno di Gentile, sempre raddoppiato e incapace di crearsi un tiro dal palleggio come piace a lui. Così il terzo quarto si trasforma subito in un calvario senza fine. Due triple e testa di Bogdanovic e Simon ci fanno sprofondare sul -10 e completano un parziale di 14-2. Repesa si fa fischiare un fallo tecnico paradossale e prova a rimetterci in partita, ma la difesa dei croati ci cancella (Melli stoppato a ripetizione ne è un esempio): 26-9 il punteggio del terzo quarto. Draper ci manda sotto di 15, poi Datome si carica la squadra sulle spalle (con Beli in panca) e con un finale da paura ci riporta sotto. Attacchiamo due volte sotto di 4, ma Cusin sbaglia una schiacciata e commette un fallo in attacco.

Nella terza ed ultima giornata della seconda fase si definiranno le posizioni della classifica e gli accoppiamenti nei quarti.