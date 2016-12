Italbasket, Pianigiani: "Non ci arrendiamo"

- Lainfliggela prima sconfitta di questi Europei ma gli azzurri, reduci da cinque successi in fila nella prima fase, non hanno intenzione di mollare. Ai ragazzi dibasta una vittoria per accedere ai quarti di finale e domani alle 14.30 c'è la sfida alla Croazia. Il ct azzurro sulla questione è stato chiarissimo: "No ci arrendiamo anche se la qualificazione da difficile è diventata difficilissima".

Il match contro la formazione di Jasmin Repesa diventa decisivo per non rischiare di giocarsi tutto nell'ultimo confronto contro la Spagna, vice campione olimpica e due volte campione d'Europa.

Pianigiani suona la carica: "La qualificazione da difficile diventa difficilissima. Sarà dura perché la formazione di Repesa ha punti nelle mani e talento diffuso ma noi vogliamo competere con tutti e non abbiamo intenzione di arrenderci. Abbiamo passato indenni un girone che sulla carta era costituito da montagne insormontabili. Siamo qui e vogliamo provarci".

Sulla sconfitta per 84-77 contro i padroni di casa della Slovenia, il ct analizza: "E’ stata una partita durissima che gli sloveni hanno interpretato con il loro stile, molto energico e fisico. Ci aspettavamo una partita così ma aver ceduto pesantemente a rimbalzo ci ha penalizzato. I ragazzi non hanno mai mollato e per tutta la partita siamo rimasti in gioco nonostante l’atmosfera all’interno del palazzetto. Non si può dire che non ci abbiamo provato perché ad un minuto dalla fine eravamo lì".

Dopo la prima giornata di gare c'è grande equilibrio nel gruppo F: gli azzurri sono in testa con 5 punti al pari di Slovenia e Croazia, che ha travolto 88-63 la Finlandia; seguono con 4 la Finlandia, la Spagna e la Grecia di Trinchieri, che ieri ha superato in volata proprio le Furie Rosse per 79-75 con un grande Spanoulis.