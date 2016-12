Europei: tris Italia, battuta anche la Finlandia

foto LaPresse 14:50 - Ancora una vittoria per l'Italia agli Europei di basket in corso il Slovenia. A Capodistria gli azzurri battono 62-44 la Finlandia nella terza gara del torneo, salgono a 6 punti e volano da soli in testa alla classifica del girone D. L'Italia deve ancora affrontare Grecia e Svezia ma la qualificazione alla seconda fase è ormai a un passo. La squadra di Pianigiani, reduce dalle brillanti vittorie contro Russia e Turchia, è protagonista di un avvio decisamente sotto tono. La Finlandia parte meglio e chiude il primo quarto in vantaggio 17-14. Datome, migliore realizzatore con 10 punti, tiene a contatto l'Italia, che deve fare i conti con un Belinelli disastroso: l'ex Fortitudo trova il primo canestro su azione solo in avvio di terzo quarto dopo aver chiuso il primo tempo con un eloquente 0 su 9 dal campo. Alla fine i suoi punti saranno 7. - Ancora una vittoria per l'in corso il Slovenia. A Capodistria gli azzurri battono 62-44 lanella terza gara del torneo, salgono a 6 punti e volano da soli in testa alla classifica del girone D. L'Italia deve ancora affrontare Grecia e Svezia ma la qualificazione alla seconda fase è ormai a un passo. La squadra di Pianigiani, reduce dalle brillanti vittorie contro Russia e Turchia, è protagonista di un avvio decisamente sotto tono. La Finlandia parte meglio e chiude il primo quarto in vantaggio 17-14. Datome, migliore realizzatore con 10 punti, tiene a contatto l'Italia, che deve fare i conti con undisastroso: l'ex Fortitudo trova il primo canestro su azione solo in avvio di terzo quarto dopo aver chiuso il primo tempo con un eloquente 0 su 9 dal campo. Alla fine i suoi punti saranno 7.

Pur con pessime percentuali al tiro gli azzurri riescono a mettere il naso avanti negli ultimi minuti del secondo quarto e arrivano all'intervallo lungo in vantaggio 31-26. Italia più sciolta nella ripresa, Aradori (8 punti e 5 assist) e Cinciarini (9 punti e 8 rimbalzi) mettono dentro i punti che permettono agli azzurri di piazzare l'allungo decisivo, i due canestri di Melli (6 punti) nei minuti finali del terzo quarto valgono il +12 (46-34) a 10 minuti dal termine. Ultimo quarto giocato in totale relax dagli azzurri, che tengono a distanza la Finlandia incrementando ulteriormente il vantaggio. Finisce 62-44: per l'Italia ci sono anche i 9 punti di Gentile e gli 8 di Cusin, alla Finlandia non bastano gli 8 punti a testa di Rannikko, Koponen e Salin. I ragazzi di Pianigiani torneranno subito in campo contro la Grecia per un altro esame importante per valutare le reali ambizioni italiane oltre che per staccare ufficialmente il biglietto per la seconda fase.

IL TABELLINO Italia-Finlandia 62-44 (14-17, 17-9, 15-8, 16-10)

Italia: Aradori 8 (3/9, 0/2), Gentile 9 (1/4, 1/1), Rosselli 3 (1/1 da tre), Vitali, Poeta, Melli 6 (3/5), Belinelli 7 (1/9, 1/4), Diener 2 (1/2, 0/1), Cusin 8 (4/6), Datome 10 (4/7, 0/2), Magro, Cinciarini 9 (2/3, 1/1). All: Pianigiani

Finlandia: Koivisto (0/1 da tre), Nikkila ne, Muurinen 4 (2/5, 0/1), Huff 4 (2/5, 0/2), Lee (0/3), Salin 8 (1/4, 2/6), Kotti 2 (1/5), Koponen 8 (3/7, 0/4), Haanpa (0/4 da tre), Mottola 6 (3/6, 0/1), Ahonen 4 (2/2, 0/2), Rannikko 8 (1/3, 1/5). All: Dettmann

Arbitri: Belosevic (Ser), Ciulin (Rom), Bissang (Fra)

Note - Tiri da due: Italia 19/45, Finlandia 15/40; tiri da tre: Italia 4/12, Finlandia 3/26; tiri liberi: Italia 12/18, Finlandia 5/11. Rimbalzi: Italia 47 (8 Cinciarini e Datome), Finlandia 36 (7 Kotti). Assist: Italia 10 (4 Datome), Finlandia 5.