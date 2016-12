Basket, l'Italia di Pianigiani vince e diverte 

L'Italia che è venuta fuori da questi 40 giorni di ritiro, invece, si è costruita attorno a una base solidissima: il gruppo. L'amicizia, oltre alla stima professionale, è divenuta l'arma vincente per far stare in piedi una squadra stressata da muscoli e articolazioni. Amicizia che in campo si tramuta in spirito di sacrificio e in assenza di primedonne. Solo col collettivo si fa la differenza: anche in questo caso Datome ne è l'esempio più ovvio. Venticinque punti all'esordio con la Russia, zero (!) con la Turchia. Ma niente problemi, "ci pensano loro" ha spiegato Gigi, appena scelto dai Detroit Pistons. I vari Aradori, Gentile e Melli. Il solito Belinelli, che mantiene gli standard sempre elevati e fin qui ci permette di essere l'attacco più prolifico della competizione (83 punti di media davanti agli 81 della Francia).

Ma le cose belle di questa Nazionale, che in campo ha già sbaragliato due potenze del basket europeo, risiedono anche fuori dal terreno di gioco. La simpatia è nel dna del gruppo di Pianigiani. Aradori, che nel terzo quarto di ieri ha messo 17 punti con 7/7 dal campo, non fa altro che definirsi un "cane" (definizione coniata l'estate scorsa per prendersi in giro fra compagni di squadra) o vantarsi dei propri capelli. E che dire di Datome? L'mvp dell'ultimo campionato che risponde ai followers e rivolge un pensiero al "compagno di barba" Moscardelli: "Mi stai facendo diventare famoso". O prendete Poeta, il più divertente, quello che tutti vorrebbero come compagno di camera per ammazzare le serata di ritiro a Folgaria. Anche Cinciarini e Vitali - per dirne due - sono presenti sui social e si nutrono dell'affetto dei tifosi con una normalità che spesso risulta sconosciuta ai piani alti. "Pietro, pensa quanti followers gagnamo oggi!!!" scrive Datome ad Aradori. "Voglio gagnare come se non ci fosse un domani" risponde l'altro. Sono in Slovenia e preparano una partita fondamentale (con la Finlandia). Ma se vinceranno qualcosa - adesso staranno toccando ferro tutti quanti - è pure merito di questi tweet...