Tegola per l'Italbasket, Andrea Bargnani salta l'Europeo

foto LaPresse Correlati Con la Polonia un'altra sconfitta 19:24 - Un'altra tegola pesante per l'Italbasket. Dopo i forfait forzati di Danilo Gallinari e Daniel Hackett, ecco anche quello di Andrea Bargnani. Il giocatore Nba non è riuscito a recuperare per l'inizio degli Europei che inizieranno il 4 settembre. Per il romano fatale un focolaio di polmonite. Sospiro di sollievo per Gigi Datome: il neo Pistons ha subito una leggera distorsione alla caviglia sinistra, ma senza lesioni ossee e legamentose. - Un'altra tegola pesante per l'Italbasket. Dopo i forfait forzati di, ecco anche quello di. Il giocatore Nba non è riuscito a recuperare per l'inizio degli Europei che inizieranno il 4 settembre. Per il romano fatale un focolaio di polmonite. Sospiro di sollievo per: il neo Pistons ha subito una leggera distorsione alla caviglia sinistra, ma senza lesioni ossee e legamentose.

In attesa di reintegrare Datome nel gruppo di lavoro, per il momento la Fip ha autorizzato Bargnani a non raggiungere il raduno della Nazionale. "Alle luce degli ultimi accertamenti clinici e sentito il parere del proprio Settore Sanitario, esonera l'atleta Andrea Bargnani dal presentarsi al raduno della Nazionale in corso a Trieste. Le condizioni di Bargnani sono notevolmente migliorate in questi ultimi giorni, ma non al punto da permettere un recupero in funzione dell'EuroBasket 2013", recita il comunicato.