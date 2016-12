L'Italia migliora, ma non basta: ko anche con la Polonia 

foto LaPresse 10:04 - Tre su tre. L'Italbasket esce sconfitta 82-79 dal confronto con la Polonia e incassa così il terzo ko su altrettante partite all'European Basketball Tour di Anversa, torneo amichevole di preparazione agli Europei in Slovenia. Gli uomini di Pianigiani forniscono una prestazione migliore rispetto ai match persi con Belgio e Israele, ma non basta: i polacchi vendicano così la sconfitta di pochi giorni fa subìta alla Trentino Cup. - Tre su tre. L'esce sconfitta 82-79 dal confronto con lae incassa così il terzo ko su altrettante partite all'di Anversa, torneo amichevole di preparazione agli Europei in Slovenia. Gli uomini di Pianigiani forniscono una prestazione migliore rispetto ai match persi con Belgio e Israele, ma non basta: i polacchi vendicano così la sconfitta di pochi giorni fa subìta alla Trentino Cup.

Parte bene l'Italia che si porta subito sul 17-12 grazie ad un gioco da 3 di Datome, ma sul finale di primo quarto arriva il sorpasso polacco. Prima dell'intervallo i biancorossi provano a scappare ma gli azzurri restano incollati: il primo tempo finisce 41-37. La fuga della Polonia si materializza ad inizio ripresa, quando gli uomini di Bauermann volano sul +11, massimo vantaggio. Belinelli e compagni non mollano e, dopo aver fallito più volte l'aggancio, trovano il pari a meno di 3' dalla fine (72-72). L'Italia non riesce a mettere la testa avanti e la girandola finale di tiri liberi premia i polacchi, con Mancinelli e Gentile che sbagliano in extremis la tripla del possibile pareggio.