Basket, Italia battuta da Israele 78-74

foto LaPresse 21:48 - Seconda uscita all'European Basketball Tour per l'Italia di Pianigiani e seconda sconfitta. Gli azzurri, dopo il tracollo coi padroni di casa del Belgio, hanno ceduto 78-74 anche a Israele, mostrando un certo nervosismo e regalando due falli tecnici. Dopo un inizio favorevole all'Italia, la squadra si è disunita regalando spazio e punti agli avversari, capaci di riscattare la sconfitta dell'esordio contro la Polonia.

"Potevamo vincere o perdere, ce la siamo giocata alla pari e siamo tornati ai livelli del Torneo di Trento - ha detto il ct Simone Pianigiani - . Il primo tempo abbiamo giocato meglio noi. Sicuramente c'è stata la reazione che abbiamo chiesto per quanto riguarda l'approccio alla partita e per la forza mentale che abbiamo prodotto. E' anche vero che le percentuali al tiro ci hanno penalizzato. Non abbiamo grandi alternative nel gioco interno o nella capacita' di penetrazione. Per cui produciamo tiri aperti da tre che dobbiamo avere la fiducia di metter dentro. Mi auguro che ciò accada da qui a quindici giorni, quando saremo più freschi e avremo smaltito i carichi di lavoro, altrimenti tutto ciò che produciamo rischia di essere vanificato e diventa frustrante". Ora l'Italia gioca la terza ed ultima gara con la Polonia.