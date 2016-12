Sassari, Diener prolunga il contratto

foto LaPresse

- "Sassari è bel posto per vivere, voglio restare qui insieme alla mia famiglia". Con queste paroleannuncia il prolungamento del contratto che lo lega alla. Dopo le voci di mercato estive che lo davano vicino a Milano, il nuovo play della nazionale italiana giura amore eterno al club sardo: il 31enne di origini statunitensi ha firmato infatti un contratto quadriennale.Proprio da Milano è approdato a Sassari Marques Green, con cui Diener dovrà dividere la cabina di regia: "Sono certo che non sarà un problema - afferma il giocatore ex Indiana Pacers - . Sono felice di far parte di questa squadra e sono certo che coach Sacchetti saprà guidarci al meglio".