Milano ha il suo play: ufficiale Curtis Jerrells

foto LaPresse

16:44

- L'ha ufficializzato l'acquisto del play americano. Dopo diversi giorni di attesa è stato ratificato l'accordo con l'ex Besiktas, che ha vinto la concorrenza di Shelvin Mack e AJ Price. "L'arrivo di Jerrells - spiega Banchi sul sito dell'EA7 - testimonia la volontà del club di reclutare giocatori in grado di raggiungere assieme all'Olimpia un livello di rendimento più alto per centrare grandi obiettivi". Con l'arrivo della point guard Milano ha praticamente chiuso la sua campagna acquisti: si potrebbe liberare una casella solo con la partenza di David Chiotti, ma la cosa appare al momento improbabile. Il roster dell'Olimpia è completo, ora sta a coach Banchi riuscire a plasmarlo alla perfezione: "Jerrells - ha proseguito l'ex tecnico di Siena - arriva in un momento importantissimo della sua carriera in cui può raggiungere gli obiettivi che si è prefissato".