Allarme Bargnani, è a rischio per Eurobasket

foto LaPresse 11:38 - L'Italia si avvicina agli Europei di basket in Slovenia con il pesantissimo dubbio legato alle condizioni di salute di Andrea Bargnani. Il Mago, come annunciato dalla Federbasket, soffre di un'infezione alle vie respiratorie che l'ha costretto a saltare gli ultimi allenamenti con la squadra e ne minerà la preparazione. La sua presenza alla rassegna continentale è a rischio, anche se dall'ambiente della Nazionale filtra un moderato ottimismo. - L'si avvicina aglidi basket in Slovenia con il pesantissimo dubbio legato alle condizioni di salute diIl Mago, come annunciato dalla Federbasket, soffre di un'infezione alle vie respiratorie che l'ha costretto a saltare gli ultimi allenamenti con la squadra e ne minerà la preparazione. La sua presenza alla rassegna continentale è a rischio, anche se dall'ambiente della Nazionale filtra un moderato ottimismo.

Sarebbe un duro colpo per le ambizioni della squadra di Pianigiani, che ha già dovuto rinunciare a Danilo Gallinari per l'infortunio al ginocchio e a Daniel Hackett per i problemi al tendine. Il Mago salterà di sicuro tutte le sfide della Trentino Cup: è esclusa la broncopolmonite, ma l'infezione vieta comunque di essere certi al 100% della sua presenza ad Eurobasket.