Botto Varese, preso Keydren Clark

foto LaPresse 11:34 - Varese piazza il colpo Keydren Clark. La Cimberio ha infatti ufficializzato l'arrivo del play di Venezia, protagonista di tre ottime stagioni con la Reyer. Americano di passaporto bulgaro, Clark non occupa la casella da extracomunitario ed è il regista di cui Frates aveva bisogno per puntare in alto. Ma Cecco Vescovi non si ferma qui: vicino l'accordo con il centro classe 1993 Francois Affa Ambadiang.

Intanto Milano, dopo i quattro acquisti in pochi giorni, osserva una pausa di riflessione e pensa al play di riserva: l'obiettivo è Mohamed Touré, classe 1992 della Fulgor Omegna, fresco vincitore degli Europei Under 20 con la Nazionale di Pino Sacripanti. Potrebbe essere lui il dodicesimo della nuova Olimpia targata Luca Banchi.